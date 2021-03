Juventus voor het tweede jaar op rij vroeg uit de Champions League?

Morgen speelt Juventus de levensbelangrijke terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Porto. In de heenwedstrijd verloren de Italianen met 2-1, benieuwd of ze dit nog kunnen rechttrekken.

Morgenavond ontvangt Juventus Porto in het Allianz Stadium. De heenmatch werd verloren met 2-1, dus het zal een serieuze opdracht worden voor de mannen van Pirlo. Met een derde plaats in de Serie A staat Pirlo zwaar onder druk bij Juventus. De ondermaatse prestaties van zijn team maken de positie van de Italiaanse voetballegende wankel. De terugwedstrijd tegen Porto is dus van levensbelang als Pirlo zich wil verzekeren van zijn plekje als trainer van Juventus.

Ook vorig seizoen sneuvelde Juventus in de achtste finales. In de heenwedstrijd won Lyon met 1-0 van de Oude Dame. Ook in de terugwedstrijd kwamen ze vroeg op achterstand na een penaltydoelpunt van Depay. Ronaldo kon nog twee keer scoren, maar dat was niet genoeg voor de kwalificatie. Herhaalt de geschiedenis zichzelf, of kan Juventus de Portugezen alsnog uitschakelen? We zullen het morgen zien om negen uur 's avonds.