Jonge verdediger krijgt profcontract bij Standard

Lucas Kalala heeft op 19-jarige leeftijd zijn eerste profcontract ondertekend. Sinds 2011 speelt Kalala al bij de Rouches. De jonge centrale verdediger speelt bij de U21 van Standard.

Kalala is de derde jeugspeler die een profcontract tekent in de laatste weken. Ismaël El Abassi en Noah Dodeigne kregen vorige maand ook een profcontract. De Rouches lijken dus meer en meer in te zetten op hun eigen jeugdspelers.