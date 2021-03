Theo Bongonda aan de aftrap tegen Cercle Brugge: "Dan is de keuze snel gemaakt"

Dat Paul Onuachu terug in de basis verscheen, hoefde niet te verbazen. Enigzins verrassender was de basisplaats voor Theo Bongonda. De 25-jarige flankaanvaller was gretig en wilde zich duidelijk tonen tegen Cercle Brugge.

De vervanger van Theo Bongonda, Luca Oyen, deed het de voorbije twee wedstrijden erg goed. De youngster kweet zich van zijn taken én was met een assist beslissend tegen KV Mechelen. "Ja zeker, Luca heeft het erg goed gedaan", gaf Van den Brom aan op de persconferentie na de match tegen Cercle Brugge. "Maar twee wedstrijden op drie dagen tijd is misschien van het goede teveel."

"Dan is het als trainer eenvoudig als je iemand als Theo achter de hand hebt. Hij heeft het goed gedaan." Na tien minuten had Bongonda al een assist achter zijn naam. Zijn vrije trap werd door Onuachu in doel verlengd. Voorts was de flankaanvaller erg actief, al liep hij soms te lang met de bal."

Irritatie

Het weengebaar na zijn doelpunt tegen KV Mechelen verraadde al wat irritatie bij Theo Bongonda, maar ook in de slotfase tegen Cercle liet hij zich in negatieve zin opmerken. Pavlovic haalde Bongonda neer ter hoogte van de middenlijn, waarna de Genk-aanvaller de voetjes tijdens het vallen wat liet hangen en verhaal ging halen bij de Serviër van Cercle. Gelukkig voor Genk was Boucaut er als de kippen bij om het brandje te blussen. Pavlovic kreeg geel voor de overtreding, Bongonda kwam er zonder kaart vanaf.