Feest bij Genk: twee sterkhouders vieren verjaardag

Het is feesten geblazen in Genk, Junya Ito en Carlos Cuesta zijn namelijk jarig. De twee sterkhouders zijn met Genk aan een sterk seizoen bezig. De Limburgers vergrootten afgelopen weekend met een 2-0 zege tegen Cercle Brugge hun kansen op play-off 1.

Junya Ito blaast vandaag 28 kaarsjes uit. De Japanner is dit seizoen een van de absolute sterkhouders van Genk. Met acht doelpunten en negen assists is hij bij 30% van de Limburgse doelpunten betrokken. Sinds januari 2019 speelt Ito al in onze competitie. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de beste flankaanvallers van de Jupiler Pro League. Zondag werd hij verkozen tot man van de match bij Genk.

Carlos Cuesta blaast nog maar 22 kaarsjes uit. De Colombiaanse verdediger is een van de grootste talenten bij de Genkenaren. Cuesta speelde in totaal al 55 keer voor de Limburgers en is nu aan zijn tweede seizoen bezig.