Dortmund bibbert nog even maar plaatst zich voor de kwartfinale van de Champions League

Dortmund ging in eigen huis op zoek naar een plekje in de kwartfinale van de Champions League en moest een 2-3 voorsprong uit de heenronde zien te verdedigen. De wedstrijd had toen zelfs al in een definitieve plooi gelegd kunnen worden, maar Sevilla toonde veerkracht.

De Duitse topploeg deed in Spanje dus een gouden zaak, maar zag in extremis Luuk De Jong nog de belangrijke aansluitingstreffer scoren. Hierdoor moesten ze dus waakzaam blijven en een uitschuiver zien te vermijden. Goed nieuws: wonderkind Haaland viel afgelopen weekend uit tegen Bayern München, maar stond dinsdagavond gewoonweg in de basis. Ook Thorgan Hazard begon aan de aftrap.

Toch waren het de bezoekers die het scherpst aan de wedstrijd begonnen. Na nauwelijks enkele minuten voetballen werd Marwin Hitz al voor een eerste keer aan het werk gezet. Even later zette Lucas Ocampos zich door en bediende hij de vrijstaande Suso, maar zijn poging belandde in het zijnet.

Noors fenomeen, ook in de Champions League

Borussia Dortmund speelde vrijwel niets bij elkaar, meer zelfs Sevilla kwam steeds dichter bij het openingsdoelpunt. Al beschikt de thuisploeg wel over een Noors wonderkind. De Duitsers profiteerden van balverlies achterin. Marco Reus legde de bal terug op Erling Haaland die de 1-0 voorsprong simpel kon binnentikken. De jongens van Edin Terizic hadden 45 minuten afgezien, maar trokken toch met een voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft begonnen ze wel furieus aan de partij. Thorgan Hazard plaatste een poging onbesuisd naast, maar nauwelijks enkele minuten later speelde Haaland de Spaanse verdediging op een hoopje. De Noor duwde met zijn imposante lijf verdediger Diego Carlos simpel aan de kant en zette de geruststellende 2-0 voorsprong op het bord, maar daar stak de VAR een stokje voor.

Resem aan strafschoppen

De videoscheidsrechter keurde het doelpunt af en floot een elfmeter in het voordeel van Dortmund na een fout op ….. Haaland. De spits leek met enkele minuten vertraging zijn tweede vanop de stip binnen te leggen, maar botste op Yassine Bounou.

Maar de Marokkaanse doelman sprong te snel van zijn lijn dus kreeg Haaland opnieuw een kans. Deze keer verzilverde hij de strafschop wel. Dortmund had de wedstrijd volledig onder controle, maar slikte nog een aansluitingstreffer vanop de stip. In de toegevoegde tijd was het nog even bibberen na de gelijkmaker van Youssef En-Nesyri, maar een ferme stunt in het slot bleef uit.