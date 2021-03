Coronabesmetting zorgt voor blessureleed: "Volgens de dokters is er een link"

Nils Schouterden ruilde Eupen in voor een avontuur bij het Cypriotische Larnaca. Daar zijn de play-offs begonnen, maar voorlopig zonder Schouterden.

Schouterden tekende voor anderhalf jaar. Een droom die uitkwam. “Het mooie aan profvoetbal is dat ik een avontuur als dit kan aangaan. Cyprus is een mooi land en uiteraard wil ik een beetje genieten. Maar ik ben niet op vakantie. Ik wil hier ook slagen”, zegt hij aan HBVL.

Larnaca werd vijfde in de competitie en speelt zo play-offs. “We staan op negen punten van de vierde plaats. Die plek is ons doel want het kan ons het laatste Europese ticket opleveren. Gemakkelijk wordt het niet. De meeste ploegen spelen agressief en zetten hoog druk. Ik had een groter niveauverschil verwacht met België. Het tempo ligt wat lager, maar de duels zijn harder.”

Schouterden zich voorlopig wel aan de kant. “Sinds ik corona opliep in Eupen speelt een hamstringblessure me parten. Volgens de dokters is er een link met corona, want er zijn meer spelers die met dat fenomeen kampen. Volgende week hoop ik opnieuw op het veld te staan en te tonen wie ik ben. Dat is me in de vijf wedstrijden die ik tot nu toe speelde nog niet helemaal gelukt.”