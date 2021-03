Grasmat Antwerp krijgt het maximum van de punten

Net zoals vorig seizoen controleert de Pro League elke speeldag de staat van de velden. Deze week kreeg Antwerp een 60 op 60. Het veld op de Bosuil lag er geweldig bij voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Antwerp had op speeldag 30 de beste grasmat van de competitie. Ze kregen een 60 op 60 in het TORO groundsmen-klassement. Genk en Gent kregen respectievelijk 58 en 52 punten op 60. Het veld van Moeskroen lag er het slechtste bij. Zij krijgen dan ook maar een 22 op 60.

In 1B was het veld van Lommel het best. Ze kregen een score van 48 op 60. Lommel, RWDM, Lierse Kempenzonen en RFC Seraing hadden allemaal een score van minstens 40 op 60, puik werd dus van de greenkeepers in tweede klasse.