Getekend, Mino Raiola! 'Voor deze spotprijs kan Haaland in 2022 Borussia Dortmund verlaten'

Erling Braut Haaland staat op het verlanglijstje van iedere zelfrespecterende Europese grootmacht. Dé vraag is echter: wie gaat er deze zomer al doordrukken voor de aanvaller? In 2022 kan hij voor een voorafbepaald bedrag vertrekken.

Het was een stunt van formaat toen Borussia Dortmund Erling Braut Haaland naar de Bundesliga kon halen. Gelb und Schwarz won toen al het pleit van gans Europa. Al was er een voorwaarde: in 2022 wordt een vertrekclausule geactiveerd. Getekend, Mino Raiola.

Concreet wil dat zeggen dat de Noorse aanvaller in 2022 voor amper 75 miljoen euro - in zijn geval is dat een prikje - kan vertrekken. Maar gaan Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool FC en de andere geïnteresseerde clubs wachten?

Of deze zomer?

Bovendien dreigt Dortmund naast een ticket voor de Champions League te grijpen. Vooral in een door corona geteisterde boekhouding is dat een drama. In dat geval zou het wel eens kunnen dat de Duitsers zelf gaan leuren met hun goudhaantje. Al is een bedrag onder de honderd miljoen euro deze zomer een utopie….