🎥 Anderlecht eert ex-doelman Silvio Proto met prachtige podcast

Silvio Proto kondigde vorige maand het einde van zijn carrière aan. In totaal speelde hij 372 wedstrijden voor Anderlecht en dus is hij er een absoluut icoon. De club eert hem dan ook in een podcast voor zijn prestaties bij de Brusselaars.

David Steegen nodigde ex-Anderlecht doelman en nu keepertrainer van de beloften, Frank Boeckx uit. Ook Olivier Deschacht, die het meeste wedstrijden ooit speelde voor de club, was van de partij. Met hun drie bespraken ze de carrière van Silvio Proto. De 37-jarige doelman stopte een maand geleden met voetballen. Hij liet zijn contract bij Lazio ontbinden.

In totaal speelde Proto 372 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij 148 keer de nul wist te houden. Olivier Deschacht verklaart in de podcast ook dat Proto "geil" was op clean sheets. "Hij speelde altijd een dubbele wedstrijd, hij wou winnen en ook een clean sheet houden. Als we 5-1 wonnen was hij niet gelukkig", zegt de verdediger. Hij nam in 2016 afscheid van de club voor een avontuur bij KV Oostende. Daarna ging hij nog in Griekenland voetballen bij Olympiakos, en sloot hij zijn carrière af bij Lazio Roma.

David Steegen nam ook in het Frans een podcast op. In de Franse versie kwam Proto zelf terugblikken samen met ex-ploeggenoot Guillaume Gillet, die nu bij Charleroi speelt.