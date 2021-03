Club blikt vooruit op dubbel inhaalduel: "Rekening van Gent en Charleroi niet maken, maar ..." en "Play-offs overbodig maken?"

Club Brugge is prima bezig aan het seizoen en overwon tegen Zulte Waregem een 'coronadipje'. De weg naar de titel ligt helemaal open, zoveel is duidelijk. De ambities bij blauw-zwart zijn dan ook zeer duidelijk.

"We willen zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk voorsprong aan de play-offs beginnen", is Hans Vanaken duidelijk.

"Daar gaan we nu de volledige focus op leggen. Als we ons gebruikelijke niveau halen, dan kunnen we veel matchen winnen."

Play-offs overbodig?

"De play-offs overbodig maken in de inhaalwedstrijden? Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Het kan altijd snel gaan, dus moeten we match per match alles geven en zoveel mogelijk punten pakken onderweg", beseft ook coach Philippe Clement.

Die bovendien ook de matchen in Charleroi en Gent niet wil onderschatten, integendeel: "Vorig seizoen werden ze tweede en derde in de competitie. Ze wisten zich daarna heel flink te versterken, al vertrok David bij Gent. Maar goed: dat zij het nu minder doen, is niet een rekening die wij moeten maken."