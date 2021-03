Davino Verhulst voelt zich goed bij het Griekse Apollon Smyrnis: "Maar ik speel voor een transfer"

Ondanks dat hij al in de herfst van zijn carrière zit blijft Davino Verhulst ambitieus voor de toekomst. Momenteel is hij vaste waarde tussen de palen bij de Griekse eersteklasser Apollon Smyrnis maar daar ziet hij zijn carrière niet eindigen.

"Ik wil nog één keer een mooie transfer maken in mijn carrière. Daar speel ik voor. En dat weet de club ook”, vertelt Verhulst in een interview aan Het Laatste Nieuws.

Een straffe uitspraak aangezien de gewezen Lokeren-doelman vorige maand zijn contract verlengde bij de Grieken tot juni 2023. “Ik voel me hier gewaardeerd”, vertelt Verhulst vanuit Athene. “Deze ploeg heeft me begin dit seizoen uit de ‘shit’ gehaald door me een contract aan te bieden. Daar ben ik dankbaar voor. Daarom ook dat ik verlengd heb. Zo houdt Apollon nog iets over als ik een transfer maak, want dat is wel de bedoeling."

België

De 33-jarige doelman wil in zijn carrière naar eigen zeggen dus nog één 'mooie' transfer maken, maar wat is dat juist voor hem? “Natuurlijk zou ik in Griekenland voor een mooie, grote club willen spelen. De voetbalcultuur is hier top. Maar ook een terugkeer naar België sluit ik niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat ik er nog altijd mee kan", aldus Verhulst.