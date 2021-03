De eeuwige strijd van Brandon Mechele: "Soms is het wel vermoeiend"

Telkens wanneer hij fit is is hij één van de eersten die trainer Philippe Clement op het wedstrijdblad zet. Brandon Mechele is een stille kracht bij Club Brugge die al jarenlang onderbelicht blijft. Iedere keer wanneer hij eens een mindere wedstrijd speelt wordt er getwijfeld aan zijn kunnen.

"Ik moet me altijd opnieuw bewijzen tegenover de buitenwereld. Ook al speel ik nu al drie, vier jaar op een topniveau", zegt Mechele in een interview met Het Laatste Nieuws. "Nog élke dag moet ik laten zien dat ik in de ploeg hoor. Ik ben het intussen wel gewoon. Het is nooit anders geweest."

Dat je kwaliteiten constant in vraag gesteld worden, weegt op een speler. Dat ontkent ook de Club-verdediger niet: "Soms is het wel vermoeiend"

Toch heeft die kritiek ook zijn voordelen. "Het houdt me tegelijk ook scherp. Wat niet wegneemt dat het fijn zou aanvoelen, mocht ik eens ‘incontournable' zijn. Zoals Ruud (Vormer, red.) en Hans (Vanaken, red.)", vertelt Mechele. "Alleen... Ik heb die status niet. Ik voel me niet zo belangrijk voor de ploeg als zij. Ik sta op de achtergrond. Doe meer het vuile werk. Daarvoor gaan de mensen niet op de banken staan. En om eens in de samenvatting op tv voor te komen, moet ik scoren. (lacht) Dat was eigenlijk ook de bedoeling van mijn doelpunten. Om duidelijk te maken: (met enthousiast stemmetje) ‘Hallo, hallo, ik speel hier ook nog.'”

EK

Ook dit seizoen is Mechele een vaste waarde achterin bij Club Brugge. Hij vergaart dus veel speelminuten wat een positief effect heeft op zijn kansen voor een selectie voor het EK van deze zomer met de Rode Duivels. "Of het realistisch is dat ik straks in die selectie zal zitten... Ik zie het wel. Het zou natuurlijk fijn zijn om mee te mogen – dat is zeker mijn ambitie. Maar als blijkt dat ik naast de definitieve selectie zou vallen, dan zal ik daarmee leven. En in het andere geval zou het dé bekroning zijn. Het EK: dat is het beste van het beste”, aldus een hoopvolle Brandon Mechele.