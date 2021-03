Pro League schept eindelijk duidelijkheid over de beloftenteams in 1B: Topclubs krijgen een garantie

Anderlecht, Genk en Gent kunnen op hun beide oren slapen. De Pro League garandeerde hen dat er volgend seizoen ofwel met vier à zes beloftenteams gespeeld zal worden in 1B ofwel met geen enkel. Club Brugge zou zo niet langer de enige club zijn die dat voordeel krijgt.

Ignace Van der Brempt (18) en Maxime De Cuyper (20) zijn waarschijnlijk het beste voorbeeld dat een belofteteam hebben in 1B zijn vruchten afwerpt. Beide spelers deden eerst ervaring op bij Club NXT en kregen ondertussen al kansen bij de hoofdmacht in 1A en zelfs in Europa.

Competitievervalsing

“Je ziet het belang van spelen met je beloften op een hoger niveau”, vertelt Gent-coach Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Dat is naar andere 1A-ploegen toe een vorm van competitievervalsing.”

Ook bij Anderlecht denken ze er hetzelfde over zegt Jean Kindermans, jeugddirecteur bij paars-wit. “Het is oneerlijke concurrentie. Dat Club Brugge het privilege heeft om als enige ploeg met zijn U23 in 1B aan te treden, kunnen we niet langer aanvaarden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Club Brugge verwierf vorig jaar echter dit voorrecht omdat zij leider waren in de competitie toen die werd stilgelegd wegens de coronapandemie en er op dat moment nood was aan acht clubs in 1B.

Ongeduld

Vanhaezebrouck begrijpt niet waarom er nog steeds geen duidelijkheid is omtrent dit onderwerp: “Deze knoop moest al doorgehakt zijn in januari. Laat desnoods ook beloftenteams toe in 1ste amateur. Waarom denk je dat ze het in Nederland of Duitsland zo aanpakken?”