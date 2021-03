Er was Belgische interesse in aanvaller met verleden bij KV Mechelen en OH Leuven, maar onzekerheid na blessure

Kent u Jordy Soladio nog? De 23-jarige spits heeft er een moeilijk seizoen opzitten door blessureleed, maar blijft uitkijken naar de toekomst.

Jordy Soladio heeft een verleden bij onder meer OH Leuven, KV Mechelen en Dessel Sport, alvorens hij naar Luxemburg vertrok in 2019.

Na een seizoen bij Titus Petingen werd hij door dat team dit seizoen uitgeleend aan Victoria Rosport, ook al is hij einde contract in juni bij Petingen.

6 goals

Zijn seizoen begon goed: acht basisplaatsen in de negen eerste wedstrijden van het seizoen bij een van de seizoensrevelaties in Luxemburg. Soladio zelf was dan weer goed voor zes goals en een assist.

Maar: het onheil strooide roet in het eten, want Soladio kreeg een scheur in een knieligament te verwerken en was daardoor maanden buiten strijd.

Knieblessure

Ondertussen is hij opnieuw aan het trainen en heeft de 23-jarige spits de vaste wil om sterker dan ooit terug te keren. Hij ging wekenlang met een kinesist en personal trainer aan de slag.

Rest de vraag: waar gaat hij dat kunnen doen? Diverse clubs - waaronder ook enkele Belgische - waren geïnteresseerd in de aanvaller, maar door zijn blessure wachten zij voorlopig af.