Hervé Koffi: Het slot op de deur dat Moeskroen redt van de degradatie?

Zondag verraste Moeskroen in eigen huis de buren uit Luik. Ze lieten nochtans gedurende negentig minuten geen enkel schot tussen de palen noteren, maar een eigen doelpunt van de jonge Hugo Siquet was voldoende. Al was ook (opnieuw) een uitstekende Hervé Koffi van goudwaarde.

Zo voorkwam de 24-jarige doelman meermaals een doelpunt met onder meer een geweldige ingreep op de alleen op doel afstormende Mehdi Carcela. Het Marokkaanse dribbelkont probeerde hem met een vinnige beweging te omspelen, maar Koffi liet zich niet in de luren leggen. Geen openingsdoelpunt dus voor de Rouches.

Het zorgde ook voor de nodige verbazing bij ploeggenoot Christophe Lepoint: “Hervé is een monster”, klonk het na de belangrijke driepunter in Sporza. Doelmannen worden naar een club gehaald om de nodige punten te pakken, maar een goalie die alleen de klus klaart en zijn werkgever de perfecte uitganspositie in de strijd om het behoud schenkt? Wellicht verschijnt de naam van Koffi daarmee in een zeldzaam lijstje.

Relatie met OSC Lille

Want de Burkinese international toont zich al maanden met zijn uitstraling, lef, goede voeten en een tal van katachtige reflexen. Hij kreeg op le Canonnier nochtans de moeilijke taak om de naar Antwerp vertrokken Jean Butez te vervangen, maar Moeskroen lijkt over een uitstekende doelmannenvijver te beschikken.

Alhoewel, les Hurlus mag daar vooral de samenwerking met moederclub OSC Lille voor bedanken. Zij stuurden afgelopen zomer maar liefst vijf spelers naar Henegouwen: Saad Agouzoul, Charles-Andreas Brym, Eric Bocat, Agim Zeka en een ene… Hervé Koffi.

Het liep niet vlot in Frankrijk. Koffi stond er viermaal onder de lat, maar indruk maken deed hij echter niet. Hij moest dus de Jupiler Pro League gebruiken als springplank voor zijn carrière, en deed dat met het nodige succes. Hij presteert sinds het begin van het seizoen op zijn top en is de Lille-huurling die de beste indruk achterlaat op le Canonnier.

Puntenpakker

Want Hervé Koffi kan in ons land enkele indrukwekkende statistieken voorleggen. Hij miste in de competitie nog geen seconde en moest zich maar 45 keer omdraaien, daarmee staat Moeskroen op een tiende plaats in de stand van minste tegendoelpunten. Hij helpt zijn club (momenteel) dus aan een veilig plekje boven de degradatiestreep.

Ook de prestaties van ‘De Kat’, want zo luidt zijn bijnaam, zijn het voetbalwereldje niet ontgaan. Hij nestelde zich in het klassement van ‘Doelman van het Jaar’ op een vierde plaats en moest enkel Hendrik Van Crombrugge (RSCA) , Arnaud Bodart (Standard) en winnaar Simon Mignolet (Club Brugge) voor zich dulden. Een mooie bekroning voor een doelman actief bij een laagvlieger als Moeskroen, dat toch al jaren flirt met de degradatie.

Einde verhaal in de Belgische competitie?

De spectaculaire doelman is met zijn ontelbare tussenkomsten en parades gewoonweg een aanwinst voor het Belgisch voetbal, maar een verlengd verblijf lijkt niet aan de orde. Hij heeft in Rijsel nog een contract tot 2024 en de samenwerking tussen beide ploegen liep op de klippen. De nieuwe eigenaars hebben namelijk aangeven dat de overeenkomst tussen beide ploegen deze zomer ten einde loopt en ze niet van plan zijn deze te verlengen. Daarnaast ziet de leider in de Ligue 1 hem nog wel degelijk als een potentiële vervanger voor de gegeerde Mike Maignan. Ook Dijon toonde in de wintermercato al eens concrete interesse.

Het worden nog enkele spannende weken voor de ploegen onderin. Als Moeskroen er opnieuw in slaagt om een eventuele degradatie in het slot te vermijden, mag het vooral de handschoenen van een uitmuntende Hervé Koffi bedanken. Al kan het best beginnen zoeken naar een waardige vervanger voor volgend jaar.