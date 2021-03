Ex-Eupenspelers geloven in stunt in de Beker

Morgenavond vindt de eerste halve finale van de Beker van België plaats. Eupen neemt het in eigen huis op tegen Standard. We bespraken met ex-Eupenspelers Guy Dufour en Siebe Blondelle de kansen voor de panda's.

Dit weekend worden de halve finales in de Beker van België afgewerkt. Eupen neemt het op tegen Standard en Genk speelt op Anderlecht. Voor Eupen is het nog maar de tweede keer in zijn geschiedenis dat het de halve finale van de Beker behaalt. De vorige keer was in het seizoen 2016/17. Toen speelden zowel Guy Dufour als Siebe Blondelle nog bij Eupen.

Dag Guy Dufour, je hebt zowel bij Standard als bij Eupen gespeeld, voor wie supporter je zaterdag?

"Beide ploegen hebben natuurlijk hun charmes, maar Standard was mijn droomclub. Ik ben altijd supporter geweest van Standard. Ookal kreeg ik er nooit de kans om echt te spelen, dat was toch een fijne periode. Bij Eupen beleefde ik ook een hele leuke tijd, maar dat is natuurlijk wel een speciale club... . Ik ben nu geen supporter meer van Standard, maar ik draag ze wel nog steeds een warm hart toe."

© photonews

Siebe Blondelle, jij vertrok pas afgelopen zomer bij Eupen. Heb je nog regelmatig contact met de spelers?

"Nee, eigenlijk niet echt meer. Er zijn afgelopen zomer heel wat spelers vertrokken bij Eupen. Jens Cools speelt wel nog bij Eupen en die spreek ik nog af en toe, maar we hebben het nog niet over die halve finale gehad."

Verwachten jullie dat Eupen voor het eerst de finale van de Beker kan halen?

Siebe Blondelle: "Ik hoop natuurlijk dat Eupen die wedstrijd kan winnen! Ze spelen thuis dus ik denk dat er zeker een grote kans bestaat dat ze ook effectief gaan winnen. Standard zit de laatste weken in een moeilijke situatie. Ze winnen niet veel wedstrijden meer, dus een stunt zit er zeker in."

Guy Dufour: "Ik schat die kans wel redelijk hoog in, ja. De laatste weken is Standard, op die match tegen Club Brugge na, echt niet sterk bezig. Als ik een pronostiekje zou moeten doen zeg ik 2-1 voor Eupen."

Zouden jullie liever Anderlecht of Genk zien als mogelijke tegenstander in de finale?

Guy Dufour: "Mij zou dat eigenlijk niet zoveel uitmaken. Het belangrijkste is dat Eupen in die finale staat. Tegen wie ze het in de finale dan zouden moeten opnemen, maakt eigenlijk niet veel meer uit."

Siebe Blondelle: "Ik zou altijd kiezen voor een finale tegen Anderlecht. Anderlecht is de club met de meeste landstitels in België en dat maakt het toch specialer om daar dan tegen te spelen. Genk is ook wel een mooie club, maar is toch kleiner dan Anderlecht. Eupen pakte dit seizoen ook 4 op 6 tegen hen, dus het mag van mij zeker Anderlecht zijn!"