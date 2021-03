Mazzu blikt vooruit op titelwedstrijd Union: "Geen spanning, enkel positieve vibes"

Het moet al drastisch misgaan voor Union als ze de titel in 1B toch nog ontlopen. Zaterdagavond kan het zover zijn, uitgerekend tegen stadsrivaal RWDM. Union-coach Felice Mazzu hoopt dat het lukt, al moet het niet noodzakelijk zaterdag al zijn.

"Ik voel geen spanning, dat mag ook niet. We hebben positieve vibes nodig en moeten genieten van de positie waarin we ons bevinden", vertelt Felice Mazzu.

Dat Union uitgerekend tegen RWDM de titel kan pakken staat bol van de symboliek. "We willen zo snel mogelijk ons doel behalen dus winnen is een must. Maar kampioen spelen moet niet noodzakelijk deze zaterdag, al zou het handig zijn om het competitie-einde beter te managen."

"Dat lange wachten is voor sommige supporters ongraaglijk geworden en met RWDM treffen we de oudste rivaal van Union. Ze zullen er alles aan doen om onze titel uit te stellen, maar we moeten het voor onzelf doen", klinkt het.

Mazzu nam volgens velen een groot risico door de stap naar 1B te zetten aangezien hij in het verleden ook bij Charleroi en Racing Genk aan het werk was. "Vorig jaar was het lastig voor mij, dus ik kan alleen maar trots zijn op mijn parcours. Ik heb bij Union mijn goede gevoel teruggevonden", besluit hij.