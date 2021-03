Vastgekluisterd aan de bank en plots weer belangrijk voor KAA Gent: is Oekraïense spelverdeler nu echt vertrokken?

De overwinning van KAA Gent tegen revelatie KV Oostende kwam al even onverwacht als de assist van Roman Bezus voor het enige, en dus ook het winnende, doelpunt. De Oekraïner zat de voorbije maanden vastgekluisterd aan de bank en leek zelfs richting de uitgang geduwd te worden in de Ghelamco Arena.

De kustploeg liet een resem aan kansen onbenut en dus kreeg KAA Gent de mogelijkheid om één keer vlijmscherp tegen te prikken. Met een listig balletje door de verdediging bracht de aanvallende middenvelder zijn landgenoot Yaremchuk in stelling, die het leer tegen de touwen knalde. Het weinige Gentse gevaar was dus afkomstig van de voet van Bezus, die daarmee zijn povere statistieken kon bijwerken. Het was nog maar zijn tweede assist van het seizoen.

🔥 | Het 15e doelpunt van het seizoen voor Roman Yaremchuk. Kijk je ook, Shevchenko? 👀🇺🇦#GNTKVO pic.twitter.com/gkH85pYUlA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 8, 2021

Turks avontuur

Is hij nu ook echt vertrokken? Het waren alvast geen aangename maanden voor Roman Bezus. Hij werd het slachtoffer van de snelle opeenvolging van trainers en verdween verschillende keren uit het elftal, ook onder Hein Vanhaezebrouck. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen kwam er in januari tegen STVV (1-1). De voormalige Kanarie werd tegen zijn ex-club naar de tribune verwezen. Over en out, zo leek het.

Allerlei buitenlandse clubs zweefden als aasgieren boven de Ghelamco Arena en hengelde naar de diensten van de inmiddels 30-jarige middenvelder. Het Cypriotische Anorthosis Famagusta toonde concrete interesse, maar vooral het Turkse Sivasspor en Ankaragücü leken de spelverdeler op huurbasis binnen te halen.

Roman Bezus leek zijn koffers al gepakt te hebben, maar bedacht zich. Hij kon nochtans driemaal meer verdienen in Turkije, maar hij had geen zin in een lucratief avontuur in het buitenland: “Geld is niet alles hé”, liet hij achteraf optekenen in Het Laatste Nieuws.

Herbronnen

De 23-voudig international had het nochtans lastig en behaalde een lange tijd niet zijn verwachte niveau. Toch wilde hij zich bij de Buffalo’ s, waar zijn contract nog tot de zomer van 2022 loopt, opnieuw in het elftal vechten.

Plots lijkt hij opnieuw een belangrijke pion in het Gentse elftal. Hij greep na het sluiten van de transfermarkt meteen zijn kans en profiteerde van het blessureleed op het middenveld. Bezus fungeert momenteel uitstekend achter het succesvolle spitsenduo Yaremchuk-Tissoudali. Hij lijkt zichtbaar terug naar zijn oude niveau toe te groeien.

Hard werken loont

Meer zelfs, sinds hij opnieuw speelminuten begint te verzamelen lijkt er een aangename relatie te zijn ontstaan tussen de middenvelder en zijn coach: “Het is fijn samenwerken met de trainer. Hij geeft me de nodige kansen om me meermaals te tonen”, klonk het op de officiële website van de club. Hein Vanhaezebrouck rekent op zijn manschappen, de komende weken is het money time en moeten ze een plek in de top acht zien te veroveren. De enige resterende mogelijkheid op Europees voetbal.

🎙 Roman Bezus: “Mijn focus? Die ligt op hard werken tijdens trainingen en wedstrijden. De coach beslist wie er speelt. Hij weet als geen ander wat het beste is voor de club en daar vertrouw ik op.” #kaagent #kvmgnt #jpl



MEER ⎢ https://t.co/pqqifnfyyH pic.twitter.com/FSSTlGywfM — KAA Gent (@KAAGent) February 18, 2021

Het is nu zaak om te bevestigen, iets waar Bezus toch al jarenlang moeite mee heeft. Toen hij in de winter van 2019 neerstreek in de Arteveldestad begon hij hoopvol aan zijn nieuwe avontuur, maar deemsterde hij na een tijd volledig terug. De Oekraïner bewees zijn klasse al op Stayen. In 2015 speelde hij zelfs met Dnipro al eens 20 minuten in …. de verloren Europa League-finale tegen Sevilla (2-3). KAA Gent heeft wel degelijk een diamant in handen.