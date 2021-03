🎥 Als de nood hoog is, dan moet ook een scheidsrechter zijn ding doen ... op het veld

Donderdag was het dikke sfeer in de wedstrijd tussen Boavista en Goias. En niet enkel omdat het duel op 3-1 eindigde.

Het was de scheidsrechter van dienst die zich liet opmerken in het duel in de Braziliaanse hoogste klasse, zoveel was duidelijk.

Middenstip

Dênis da Silva Ribeiro Serafim is de naam. En hij moest dringend - heel dringend - een plasje plegen vlak voor de start van het duel.

En dus ging hij maar urineren ... op de middenstip. Veel gekker moet het allemaal niet worden natuurlijk, maar als de nood hoog is ...