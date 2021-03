Premier League gaat de vruchten plukken van voortvarende Britse vaccinatiecampagne: "Dat zou een fantastisch einde van het seizoen betekenen"

De Europese voetbalclubs snakken naar de herintrede van hun fans in de stadions. Voor de Premier League is er nu eindelijk perspectief in dat opzicht.

Volgens Richard Masters, chief executive van de BBC, hoopt men de laatste twee speeldagen met publiek te spelen. Althans als de regering het huidige vaccinatieschema kan aanhouden. Men mikt op 10 000 fans. “Hopelijk kunnen we die wedstrijden afwerken met fans in het stadion”, zegt Masters aan BBC Sport. “Dat zou een fantastisch einde van het seizoen betekenen.” De twee laatste speeldagen staan gepland op 17 en 23 mei. Om ieder team minstens één thuiswedstrijd te laten afwerken, zal met een aantal speeldata geschoven worden maar daarvoor liggen al meerdere scenario’s op tafel