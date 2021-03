Stef Peeters neemt zijn verantwoordelijkheid na de nederlaag tegen Standard: "Ik zat niet goed in de wedstrijd!"

Stef Peeters is er niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven met Eupen. Na de 0-1 nederlaag was hij zichtbaar teleurgesteld en stak ook de hand in eigen boezem.

Stef Peeters was zeer teleurgesteld na de nederlaag tegen Standard maar neemt ook zijn verantwoordelijkheid: "We begonnen veel beter aan de tweede helft dan we in de eerste helft hebben gespeeld, maar dan hebben zij één speler die er vandaag bovenuit stak, en die heeft het verschil gemaakt. Bij ons zaten er te veel bepalende spelers, onder wie ikzelf, niet echt goed in de wedstrijd. Dat was het probleem voor ons."

Op het einde van de wedstrijd ging Prevljak neer in de 16 meter maar zowel Vissers als de VAR legde de bal niet op de stip: "Op het einde hadden we ook nog pech bij de penaltyfase met Prevljak. Volgens hem was het zuiver penalty. Dat is wellicht eigen aan een kleinere club, dat dat dan niet meezit."

Zo zijn Stef Peeters en Eupen er niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven.