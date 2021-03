CIJFER VAN DE WEEK: 110 miljoen euro: de coronaputten in de Jupiler Pro League zijn enorm

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag even terug op de manier waarop de Belgische clubs last ondervinden van de coronacrisis.

Na een jaartje corona is het duidelijk: de putten die geslagen zijn, zijn diep. Héél erg diep. En dat heeft zijn impact op alle clubs.

Zware cijfers

Het Laatste Nieuws kwam met cijfers naar buiten: minstens 110 miljoen euro heeft een jaartje coronacrisis de Belgische clubs gekost.

En daarbij werden amper 12 van de 18 clubs gedeeld. Club Brugge is er onder meer niet bij, vanwege de nakende beursgang. In realiteit ligt het cijfer dus normaal gezien sowieso nog flink hoger.

Van de clubs die wél hun cijfers weergaven is Anderlecht er het slechtst aan toe. Zij totaliseren 22,6 miljoen euro minder inkomsten dan in een normaal jaar.

Gent en Antwerp vervolledigen de top-3, ook de andere teams uit de G5 hebben een vreselijk jaar achter de rug. Hoe meer supporters en abonnementen, hoe meer inkomsten natuurlijk ook sowieso.