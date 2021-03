Imponerend Leicester City maakt gehakt van rode lantaarn en wipt naar de tweede plaats

Youri Tielemans en co namen het in eigen huis op tegen rode lantaarn Sheffield United. De drie punten waren nodig. Daarmee konden ze concurrent Manchester United onder druk zetten in de strijd om de tweede plaats. Uiteindelijk werd het een eenvoudige klus voor de jongens van Brendan Rodgers.

Bij the Foxes stonden zowel Youri Tielemans als Timothy Castagne aan de aftrap. Ze namen ook volledig de controle over de wedstrijd maar doelgevaar bleef uit. Vlak voor rust viel het openingsdoelpunt dan toch. Na een mooie combinatie kon Kelechi Iheanacho het leer simpel tegen de touwen duwen.

Sheffield speelde een zwakke partij en slaagde er in de eerste helft zelfs niet in om maar één schot richting het doel te lossen. Degradatie lijkt stilaan onvermijdelijk. Zeker nadat Chris Wilder zaterdag zijn afscheid als trainer bij the Blades aankondigde. In de tweede helft leek de veer bij de bezoekers helemaal gebroken.

Eerst werd een vlijmscherpe tegenaanval afgerond door Ayoze Pérez, nauwelijks vijf minuten later zette Iheanacho met zijn tweede van de middag de ruime 3-0 voorsprong op het bord. De Nigeriaan vervolledigde nog zijn hattrick. Een eigen doelpunt van Ampadu zette de forfaitscore op het bord.

De Leicester-Belgen doen met hun ploeg een uitstekende zaak in het klassement. Ze wippen over Manchester United naar de tweede plaats. Al komen de jongens van Ole Gunnar Solskjær zondagavond nog in actie tegen West Ham United. Allesbehalve een makkelijke opgave.