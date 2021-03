Mbaye Leye fier op zijn spelers: "Het is in dit soort matchen dat Standard zich weer groots toont"

Na de 0-1-overwinning van zaterdagavond tegen Eupen zit Standard in de finale van de Beker van België.

Via confrontaties met Seraing, Kortrijk, Club Brugge en uiteindelijk Eupen heeft Standard zich een weg gebaand naar de bekerfinale. "We hadden onze mogelijkheden en onze tegenstander was op de afspraak met een aardig aantal omschakelingen. Maar het is in dit soort van match dat Standard zich weer groots toont, door karakter aan de dag te leggen en te beschikken over een goede organisatie", analyseert Mbaye Leye.

Enkel de finale halen is niet genoeg

"Je moet ook spelers hebben die op technisch vlak de leiding nemen, zoals Selim Amallah, die het verschil gemaakt heeft in een gesloten wedstrijd", vervolgt de trainer van de Rouches. "Enkel de finale halen is niet genoeg voor Standard. Je moet die beker ook in de lucht kunnen steken. Voor de bekerfinale eraan komt, resten ons nog vier competitiematchen. Twee woorden zijn voor ons belangrijk: efficiëntie en regelmaat."

Ook al wil Leye met zijn troepen nog de kers op de taart zetten in de beker, hij mag wel tevreden zijn over de afgelegde weg tot dusver. "Het is een mooi parcours. We hebben in de regen gespeeld in Seraing, op een bevroren veld in Kortrijk en hebben Club Brugge uitgeschakeld, de beste ploeg van België. Vervolgens hebben we Eupen verslagen, ook een ploeg met kwaliteiten."