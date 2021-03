RB Leipzig laat dure punten liggen en ziet Bayern München zo verder uitlopen in het klassement

RB Leipzig is er niet in geslaagd om in het spoor van Bayern München te blijven. De nummer twee in het klassement bleef op een 1-1 gelijkspel steken tegen Eintracht Frankfurt en daardoor is het verschil tussen beide ploegen nu vier punten.

RB Leipzig en Eintracht Frankfurt hielden elkaar in bedwang in de eerste helft, maar in de tweede helft werd er wel snel gescoord. Ze waren nog geen vijf minuten bezig toen thuisploeg op voorsprong kwam via Forsberg: 1-0. De voorsprong stond echter niet lang op het bord, want op het uur zorgde Daichi Kamada, ex-STVV, voor de gelijkmaker. Daar bleef het ook ineens bij en daardoor heeft RB Leipzig nu al een achterstand van vier punten op Bayern München in de Bundesliga.