Romelu Lukaku moet zijn trainer van een vloek afhelpen

Een afspraak met de geschiedenis voor Antonio Conte. De Italiaan rekent op Romelu Lukaku om enkele goals te maken, zodat zijn trainer misschien eindelijk van een vervelende statistiek kan afraken. Conte won als trainer immers nog nooit wanneer er een nieuw honderdtal achter zijn naam kwam.

Inter Milaan gaat zondagnamiddag op bezoek bij Torino. De aftrap is om 15u. Het is de 500ste match voor Antonio Conte als coach. Het zal voor die laatste sowieso nagelbijten worden, want hij is geschorst en mag dus niet eens in de dug-out plaatsnemen.

Daar komt nog bij dat Conte geen bijster positief verleden heeft met dit soort jubileummatchen. Bij zijn 100ste match verloor hij met Atalanta in Livorno. Met Juventus speelde hij gelijk in wedstrijd 200 tegen Chelsea en in wedstrijd 300 tegen Benfica.

Affiche met goede winstkansen

Bij zijn 400ste wedstrijd als coach verloor Conte met Chelsea tegen Tottenham. Is het getal 500 hem wel gunstig gezind? Het is alleszins een affiche met behoorlijke winstkansen, want Torino is derdelaatste en Inter is leider in de Serie A. Conte zal alvast hopen dat het kanon van Romelu Lukaku op scherp staat in Turijn, zodat de vloek uit het verleden verbroken kan worden.