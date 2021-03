Beloftenteams in 1B groot discussiepunt: acht, zeven of vier... Het wordt geen makkelijk overleg

Ook de integratie van de beloftenploegen komt morgen op tafel bij de Algemene Vergadering van de Pro League. Dat dreigt nog een pittige discussie te worden, want in 1B staat er niemand te springen om opeens de helft van de reeks uit beloftenteams te laten bestaan.

In 1B vielen ze net niet van hun stoel toen ze hoorden dat er zeven of acht beloftenploegen zouden kunnen integreren. 'Net niet' omdat ze het ergens wel hadden voelen aankomen. Het oorspronkelijke plan waar over gesproken zou worden, was immers om vier beloftenploegen tot de reeks toe te laten, maar dat brengt zo ook zijn problemen met zich mee.

Vier ploegen die volgens bepaalde criteria zouden worden toegelaten. Dat zou betekenen dat Anderlecht, Club Brugge, Genk en Standard hun beloften in 1B konden stallen. Maar bij de andere topploegen stonden ze meteen op hun achterste poten en werd er zelfs gedreigd met de Belgische Mededingingsautoriteit. Vooral Gent kon er niet mee leven en Michel Louwagie - met de steun van Antwerp - stelde zijn veto. "Oneerlijke concurrentie", klonk het. Gent, Antwerp en Charleroi willen immers ook hun beloftenploegen op een hoger niveau laten acteren.

Dat zijn er zeven die dan naar 1B zouden moeten, maar een oneven getal is uiteraard niet de bedoeling. Met een mogelijke uitspraak over Virton in het achterhoofd zou OHL of KV Mechelen zich nog klaar mogen houden.

Een discussie die echter nog niet op voorhand beslecht is, want in 1B staan ze daar alvast niet voor te springen en willen ze serieuze compensatie voor de matchen tegen ploegen die amper publiek zouden meebrengen. De helft van de reeks die uit jongeren bestaat, is voor hen een devaluatie van de competitie.