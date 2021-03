Gent door de mangel gehaald, maar wel lof voor één speler: "Niet goed genoeg", "Geen gezicht" en "Kan zo mee bij Liverpool, geloof me"

AA Gent moet de komende weken op zoek naar een stekje in de top-8 om nog een kans te maken op Europees voetbal. De analisten zijn toch vrij streng richting de Buffalo's.

Tegen Club Brugge is het echt wel van moeten voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Gewezen coach van beide clubs Trond Sollied is kritisch: "Ik begrijp wel waarom Gent de challenger wilde zijn, maar Club Brugge is te goed."

En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: "De entourage rond het team weet niet wat winnen is, dat is een missing link die ze bij Club Brugge wél hebben. Winnen is een kwestie van ervaring. Een titel? Slechts één voor Gent voorlopig."

Onzichtbaar

"Wat ik bij Gent mis, zijn jongeren die doorbreken. De club krijgt ook geen gezicht, er speelt niemand uit Gent mee. Zo blijf je onzichtbaar. En kijk naar het klassement: Gent is niet goed genoeg."

Sollied heeft wel lof voor spits Yaremchuk: "HIj is beter dan velen willen geloven. Hij zou bij Liverpool meekunnen, echt waar."