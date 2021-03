Clubicoon Westerlo geeft toe: "Verlies van Brüls kan cruciaal zijn in promotiestrijd"

Westerlo verloor gisteren op het veld van Lommel met het kleinste verschil. De mannen van Bob Peeters zagen drie kostbare punten verloren gaan in de strijd om de tweede plek. Icoon van de club, Wouter Corstjens, vertelt over het seizoen van Westerlo.

Westerlo pakt 2 op 9 de laatste weken, waar zit volgens jou het probleem?

"De laatste wedstrijden heeft Westerlo problemen om te scoren. Gisteren op Lommel hadden ze nooit mogen verliezen. De wedstrijd ging gelijk op, Westerlo had zelfs net iets meer kansen, maar scoren lukte niet. Ook tegen Club NXT misten ze een hele hoop kansen."

"Ik denk dat het wegvallen van Christian Brüls daar iets mee te maken kan hebben. Dat hij de club verliet voor STVV was een serieuze aderlating. Brüls was de spilfiguur bij Westerlo waar alles rond draaide. Misschien stond Westerlo met hem enkele plaatsjes hoger."

© photonews

Als Westerlo de promotie niet haalt, is het seizoen dan gefaald volgens jou?

"Ik weet natuurlijk niet wat intern de doelen waren. Ik weet dat ze altijd hebben gesproken over een groeiproces, maar ik denk wel dat de club had gehoopt op de promotie. Met het wegvallen van Oud-Heverlee Leuven en Beerschot was het misschien wel een unieke kans. In het begin van het seizoen leefde het wel binnen de club dat ze het dit seizoen moesten doen. Ze zijn dan gestuit op een Union dat veel te sterk was. Aan Union was echt niets te doen, en dus moet je vol gaan voor die tweede plaats."

"De tweede plaats halen is zeker en vast nog te behalen! Met nog vijf wedstrijden te gaan staan ze zes punten achter Seraing. Zowel Seraing als Lommel en Westerlo strijden nog voor die tweede plek. Alle drie de ploegen laten vaak domme punten liggen. Westerlo liet bijvoorbeeld veel punten liggen tegen Club NXT die hun binnenkort duur kunnen te komen staan. Tegen Seraing heeft Westerlo zich wel altijd goed gespeeld, en dat toont aan dat ze zeker en vast nog een kans maken."

Is Bob Peeters de ideale trainer om dit Westerlo naar 1A te loodsen?

"Ja, dat denk ik wel. De voorbije jaren leverde Peeters heel goed werk. Vorig seizoen was Westerlo heel dicht bij de promotie. Nu gaat het misschien net iets minder, maar de trainer moet het doen met de spelers die hij heeft. Nogmaals, Brüls had nu in de eindfase het verschil kunnen maken volgens mij."