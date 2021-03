Zidane sluit een terugkeer van Ronaldo naar Real Madrid niet uit!

Tijdens de persconferentie van Real Madrid kreeg Zidane natuurlijk ook een vraag over de terugkeer van Ronaldo. Bevestigen deed hij niet maar hij laat zeker wel de deur op een kier voor een terugkeer naar Real Madrid.

Als er zoveel geruchten zijn (over een mogelijke terugkeer van Ronaldo naar Real), zit er misschien een kern van waarheid in? "Het is mogelijk, het is mogelijk ...", zei Zidane tijdens de persconferentie.

"We kennen Cristiano, we kennen de persoon die hij is en alles wat hij heeft gedaan bij Real Madrid. Maar vandaag is hij een Juventus-speler en je moet respect hebben voor hem en Juventus", zegt Zidane.

"Ik deed wat ik moest doen met Cristiano. Laten we eens kijken wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik heb de kans gehad om hem te trainen, hij is echt indrukwekkend. Vandaag profiteert Juventus ervan", vervolgde de trainer van Real Madrid.