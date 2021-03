Snel geld, maar gevaarlijk op lange termijn? Hoe factoringbedrijven hun intrede doen bij de (Belgische) topclubs

De coronapandemie doet de boekhouding van een pak clubs bloedrood kleuren. Hoe groter de club, hoe groter het verlies van inkomsten. RSC Anderlecht probeert de verliezen te beperken via zogenaamde factoringbedrijven. Maar is dat geen gevaar op lange termijn?

Voor alle duidelijkheid: de factoringbedrijven hebben niet alleen bij RSC Anderlecht hun intrede gedaan. In de Europese voetbalwereld is het begrip al een tijdje schering en inslag. Maar we brengen wel het voorbeeld van paars-wit.

Het is geen geheim dat Anderlecht tegen een financiële schuldenberg aankijkt. Het nieuwe management is de put beetje bij beetje aan het dichten, maar de zoektocht naar snel geld verloopt niet altijd over de meest logische wegen.

Stade Rennais betaalde vorige zomer 27 miljoen euro voor Jérémy Doku. De Franse subtopper moet dat bedrag in schijven aan Anderlecht betalen. Maar heeft de Belgische recordkampioen het goudhaantje niet verkocht omdat er cashproblemen waren?

Daar komt zo’n factoringbedrijf op de proppen. De kredietmaatschappij - want daar komt het uiteindelijk op neer - stortte ineens 27 miljoen euro op de bankrekening van Anderlecht. Dat weet Het Laatste Nieuws. Op die manier had paars-wit meteen toegang tot een enorme hoeveelheid geld.

Problemen op lange termijn?

Maar dat geld moet in uiteraard worden terugbetaald. In schijven en… met een fikse rente. Zo’n factoringbedrijf lost dan wel geldproblemen op korte termijn op, maar zonder plan dreigt eender welke club in de problemen te komen.