Club NXT volgend seizoen niet meer in 1B: "Op lange termijn wel nog de bedoeling om belofteteams in competitievere reeksen te zetten"

Vandaag werd er gediscussieerd over het inplannen van belofteteams in 1B. De tegenstand was groot en een tweederde meerderheid ging niet gevonden worden. Daarom schoof de Algemene Vergadering van de Pro League de beslissing voor zich uit. Bijkomende consequentie is dat Club NXT ook uit 1B verdwijnt.

Zowel de competitieformat voor 1A als 1B ligt voor volgend seizoen nog niet vast. Het voorstel van vier clubs was nog haalbaar, maar dat van acht is van tafel geveegd. "Normaal gezien zit Club NXT volgens de regels volgend seizoen niet in 1B", verduidelijkte Pro League-voorzitter Peter Croonen. "De verschillende meningen waren niet verenigbaar en de benodigde meerderheid kon vandaag niet bereikt worden." Dat zou dus ook betekenen dat er mogelijk slechts zeven clubs in 1B zitten volgend seizoen, afhankelijk van wat er met Virton gebeurt. "Dat zou inderdaad de consequentie kunnen zijn", knikte Croonen. "Sommigen willen U23 integreren, anderen niet. Het moet met respect voor de mededingingsregels gebeuren. Dan kunnen clubs nog altijd vinden dat ze er bij horen, maar als de regels niet overtreden worden..." En wat met de waarde van belofteteams in 1B? Club NXT kon amper 1 match winnen op 23 speeldagen. "Daar ben ik het niet mee eens. Alles heeft zijn tijd nodig. Voor mij toont het nog meer aan dat er wel integratie van de U23 mogelijk moeten zijn. Het zal aantonen dat ze op termijn geen verzwakking zijn. Op termijn moeten de U23 in competitievere reeksen dan de beloftereeks kunnen spelen." Het management heeft de taak gekregen om te onderzoeken of er een draagvlak is voor vier clubs in 1B, maar ook dat lijkt onmogelijk omdat bijvoorbeeld Gent geen concurrentieel nadeel wil ondervinden als hun beloften niet in 1B aan de slag mogen.