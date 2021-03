Koeman droomt luidop van de Spaanse titel: "We hebben er vertrouwen in"

FC Barcelona won maandagavond met 4-1 van Huesca. Achteraf kon trainer Ronald Koeman zijn ambities niet wegsteken.

Met onder andere twee goals van Lionel Messi won FC Barcelona maandag met 4-1 van Huesca. Trainer Ronald Koeman ziet het helemaal zitten om de titel nog te pakken.

Barcelona kende een moeilijke start van het seizoen, maar in 2021 liet het slechts twee puntjes liggen. "Ik heb altijd gezegd dat er nog veel kon gebeuren in de titelstrijd", zei hij op de persconferentie achteraf. "We hebben ons goed herpakt nadat we in het begin van het seizoen veel punten hadden laten liggen. We spelen goed voetbal en we hebben er vertrouwen in dat we nog kunnen meestrijden om de titel."

In de eerste helft van het seizoen liet Barcelona heel wat punten liggen. "We kunnen het ons niet veroorloven om nu nog veel te laten liggen. We moeten ons huidige niveau aanhouden. Doen we dat niet, dan kunnen we tegen iedereen punten verspelen."