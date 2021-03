Moet Barça opnieuw een nieuwe voorzitter kiezen? 'Investeerder achter Laporta trekt zich terug'

Joan Laporta is verkozen tot de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. Maar de advocaat is nog niet officieel benoemd of zijn voorzitterschap is al in gevaar. De reden? Zijn garantstelling.

Eerst een woordje uitleg. Een voorzitter van FC Barcelona wordt niet alleen verkozen door de socios. De kandidaten moeten kapitaalkrachtig zijn en/of een pak investeerders achter zich hebben. Zo staat in de statuten van de club te lezen dat de voorzitter borg moet staan voor vijftien procent van het budget van de club. En dat is het probleem. Volgens El Periodico heeft één van de investeerders achter Laporta zich teruggetrokken. Het gaat om het energiebedrijf Audax Renovables dat zeventig miljoen euro met zich meebracht. En dus heeft Laporta zonder een nieuwe investeerder zeventig miljoen euro te weinig om zich te laten benoemen. Nieuwe verkiezingen? Bijkomend probleem: het moet snel gaan. Heel snel. De benoeming van de nieuwbakken voorzitter van de Blaugrana staat voor morgenavond omstreeks achttien uur op de planning. Zonder garantstelling - en dus zonder die zeventig miljoen euro extra - zal Laporta niet benoemd worden. En dan… moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden.