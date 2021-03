Glenn Neven met Lommel naar derde plek in 1B: "Tweede plaats is nog niet gespeeld"

Lommel won afgelopen weekend van Westerlo komt daarmee in de rangschikking van 1B op de derde plek te staan.

“Je kan een goed plan, talent en de beste bedoelingen hebben, maar zonder vuur of passie stelt het allemaal niet zo veel voor…”, vertelt Glenn Neven aan HLN. “Tegen Westerlo speelden we allemaal zoals het hoort en mag je tevreden zijn als je finaal ervoor wordt beloond. Een weekendje eerder was het gevoel heel anders. We wonnen op de valreep tegen de jonge kerels van Club NXT en de sfeer in de kleedkamer leek achteraf wel op een nederlaag.

En dus was het gevoel helemaal anders tegen Westerlo. “We waren ontgoocheld in onszelf en waren uit op een fikse revanche. Ook deze jongen, want ik ben nu net diegene, die er niet in was geslaagd alsnog de juiste mentaliteit in de ploeg te jagen. We staan al enkele stappen verder dan enkele maanden geleden. Voetballend kennen we intussen ook de basiselementen die nodig zijn om ons spelletje te spelen, bovendien verliep onze door corona en sneeuw geteisterde voorbereiding dit keer veel beter. Tenslotte deelden we dit keer geen geschenkjes uit na weer één of ander individuele fout achterin.”

Uiteindelijk besliste één doelpunt over de zege. “Het was wachten op die ene flits en het mocht niet verbazen dat die van Moreno kwam. Ook hij was heel gemotiveerd om iets recht te zetten en dan wordt die jongen helemaal ongrijpbaar. En nu? Met nog vijf wedstrijden te gaan en vijf punten achterstand op Seraing is nog niet alles gespeeld voor die tweede plaats. Temeer we hen op de laatste speeldag nog treffen in eigen huis en hen tot dan ook onder druk kunnen zetten. De opdracht is dus duidelijk: we willen zo veel mogelijk wedstrijden winnen en zullen dan finaal wel zien waar we uitkomen.”