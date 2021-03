Nog een jaar zonder Europees voetbal: Welke gevolgen heeft dit voor RSC Anderlecht?

Als Anderlecht er ook dit seizoen niet in slaagt zich naar Europees voetbal te spelen, dan zal paarswit daar snel de gevolgen van voelen.

Anderlecht zit al met 36 miljoen euro verlies en een schuldenberg van 100 miljoen euro. Enige oplossing is dan een speler verkopen die de nodige centen kan opbrengen. Hij moet dan een opbrengst genereren zoals de 27 miljoen euro van Doku in oktober.

Wellicht zal het dan gaan om Albert Sambi Lokonga. Hij heeft nog een contract tot 2023. “Sambi is een jongen met potentieel, hij staat sowieso op de lijst bij Europese topclubs, maar het zijn complexe tijden - overal heeft Covid-19 een impact op de prijzen”, zegt een Belgische makelaar aan HLN. “Bovendien is Sambi wisselvallig, is hij voorlopig geen A-international, vallen zijn stats tegen en blijft Anderlecht collectief onder de verwachtingen. Ik kan me niet voorstellen dat een club in deze omstandigheden de jackpot zal neertellen voor Sambi.”

Zonder Europees voetbal mag Anderlecht wellicht ook een streep trekken door enkele huurcontracten. Nmecha, Mukairu en Miazga zullen dan wellicht verdwijnen. Ook spelers als Ashimeru, Bruun Larsen en Diaby zoeken wellicht andere oorden op.