Exact twee jaar geleden werd KV Mechelen kampioen in 1B

Dag op dag twee jaar geleden speelde KV Mechelen kampioen in 1B. In de tweede titelfinale klopten ze Beerschot-Wilrijk met 2-1. De ploeg van Wouter Vrancken kwam een jaar na de degradatie meteen terug naar 1A. Waar staan ze nu? We maken de balans op.

16 maart 2019, de dag waarop KV Mechelen de terugwedstrijd speelde in de promotiefinale tegen Beerschot-Wilrijk. De heenwedstrijd was geëindigd hoe ze begonnen was, met 0-0. In de terugwedstrijd zette Nikola Storm de Kakkers op voorsprong, maar Dante Vanzeir (nu topschutter bij Union) maakte de gelijkmaker van op de stip. In het absolute slot van de wedstrijd knalde Clément Tainmont de 2-1 staalhard tegen de netten. Mechelen was kampioen en promoveerde na een jaar afwezigheid terug naar de Jupiler Pro League. Het vreugdesfeest barstte los, maar wel nog met de Beker van België in het achterhoofd.

Anderhalve maand later was het opnieuw prijs voor de mannen van Wouter Vrancken. De Kakkers wonnen op 1 mei de bekerfinale tegen KAA Gent. Met 2-1 gingen de Gentenaren voor de bijl. In Mechelen wisten ze met hun vreugde geen blijf. Ze wonnen als tweedeklasser de Beker en zouden dus Europees spelen het seizoen dat volgde. Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) besliste vanwege een matchfixingschandaal, dat naar buiten kwam onder de naam Propere Handen, dat Mechelen geen Europees mocht spelen en ook werd uitgesloten van deelname aan de Beker van België het daaropvolgende seizoen. Een domper op de feestvreugde dus.

© photonews

Op 20 juli 2019 had KV Mechelen de kans om nog een prijs te pakken. Ze speelden de Supercup tegen KRC Genk. De ploeg van Felice Mazzu toonde zich een paar maten te sterk en won met 3-0. Het derde doelpunt kwam van Dante Vanzeir, die enkele maanden daarvoor ook scoorde tegen de Kakkers in de promotiefinale met Beerschot-Wilrijk. Een domper voor KV Mechelen die ze snel moesten verwerken, want een week later stond de eerste competitiewedstrijd voor de deur.

24 augustus 2019: Na een knappe tien op twaalf in de Jupiler Pro League verliest KV Mechelen voor het eerst. Een overwinning tegen Zulte-Waregem, een revanche tegen Genk, een gelijkspel op Anderlecht en een overwinning tegen Cercle Brugge werden opgevolgd door een 2-1 verlies op het veld van KV Oostende. Dat was het begin van een minder reeksje. De daaropvolgende wedstrijden tegen Moeskroen en Gent wist de ploeg van Wouter Vrancken ook niet tot een goed einde te brengen.

Play-off 1

26 december 2019: KV Mechelen speelde hun laatste wedstrijd voor de winterstop op het veld van Moeskroen. Dankzij doelpunten van Joachim Van Damme en William Togui wisten de Kakkers met 1-2 te gaan winnen. Na enkele weken buiten de top zes, schoven de mannen van Vrancken weer een plaatsje op in het klassement. Zulte-Waregem verloor van Club Brugge, waardoor KV Mechelen over hen wipte naar plaats zes. Ze gingen dus de winterstop in met een voorsprong op ploegen als Genk en Anderlecht. Dat was een onverhoopt resultaat. Er kwam maar geen einde aan het sprookje van KV Mechelen.

© photonews

11 februari 2020: KV Mechelen zat gedurende vier wedstrijden in een winterslaap. Een verlies tegen Standard, Gent, Cercle en Charleroi deed hen zakken naar een achtste plaats. Met twee overwinningen en een gelijkspel lliep Anderlecht zeven punten in op Mechelen. De week erna troffen beide ploegen elkaar voor een mega belangrijke wedstrijd met het oog op play-off 1. Net voor de rust pakte Jeremy Doku een onnodige tweede gele kaart en moest Anderlecht met z'n tienen verder. Mechelen won uiteindelijk met 2-0 van Kompany & co. Een belangrijke stap richting play-off 1, want door het verlies van Genk en Zulte-Waregem kwamen de Kakkers op de zevende plek te staan met slechts een puntje achter Genk.

© photonews

7 maart 2020: Op speeldag 29 verliest KV Mechelen twee kostbare punten in eigen huis tegen Eupen. Eén speeldag voor het einde staan ze op plaats zes, maar met evenveel punten als Genk. Anderlecht staat ook slechts één puntje achter, dus op de laatste speeldag strijden nog drie ploegen voor het laatste play-off 1 ticket. KV Mechelen moest winnen op het veld van Genk om zeker te zijn van een plaatsje bij de top zes, tenzij Anderlecht verloor op het veld van STVV. In dat geval hadden de mannen van Vrancken genoeg aan een puntje. Corona gooide roet in het eten, de spannende laatste speeldag werd niet meer gespeeld omdat België in lockdown ging. De Belgische competitie werd ook niet meer hervat. Al bij al kon Mechelen terugkijken op een knap seizoen, maar met een triestig einde.

2020-2021

31 oktober 2020: KV Mechelen begint dramatisch aan het seizoen. Een 8 op 30 zorgt ervoor dat de Kakkers op de zestiende plaats staan, net boven de degradatie. Toch herpakken ze zich. 2021 begint goed voor de mannen van Vrancken. Met een 12 op 15 en een overwinning in de Beker van België schuift Mechelen op naar de achtste plaats in het klassement. Dat zou betekenen dat ze play-off 2 halen, een absoluut doel van de geel-roden dit seizoen.

4 maart 2021: KV Mechelen sneuvelde in de kwartfinales van de Beker van België. KRC Genk overklaste de Kakkers door met 4-1 te winnen. Kristian Thorstvedt maakte twee doelpunten en ontpopte zich tot man van de match. Na een jaar afwezigheid in het bekertoernooi geraakt de ploeg van Vrancken dus niet verder dan de kwartfinales. Volle focus op de competitie dan maar.

© photonews

Vandaag staat KV Mechelen op de tiende plek in de competitie. Ze hebben met 41 punten evenveel punten als de negende uit de stand, Charleroi. Zulte-Waregem staat twee puntjes boven de Kakkers. Plaats acht is echt het doel voor Wouter Vrancken. Dan kan Mechelen nog steeds Europees voetbal behalen. Met nog vier wedstrijden te gaan houden ze de hoop hoog. Ze spelen nog tegen Oud-Heverlee Leuven, STVV, een rechtstreeks duel tegen Zulte-Waregem en afsluiten doen ze op het veld van KV Kortrijk.

Over het algemeen kunnen we KV Mechelen zeker en vast een aanwinst noemen voor onze competitie. Het jaartje in 1B heeft hen de mogelijkheid gegeven om hun ploeg herop te bouwen. Ze kunnen van iedereen punten afsnoepen en draaien goed mee in de linkerkolom van het klassement. Straffe prestatie van de Kakkers.