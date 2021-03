Lazio opnieuw met de billen bloot of zorgt Immobile voor spektakel?

Lazio staat voor een loodzware opdracht, het moet in de Allianz Arena een 4-1 achterstand goedmaken tegen het ijzersterke Bayern München. Het zou niet de eerste keer zijn dat we een comeback zien op het kampioenenbal, maar die kans is zo goed als onbestaande.

Bayern München

De troepen van Flick staan scherp, in de laatste 10 wedstrijden wisten ze 28 keer te scoren. Dit bleek in de heenwedstrijd ook al het geval te zijn, waar Bayern uit 7 schoten op doel 4 keer wist te scoren. In de 3 wedstrijden die daaropvolgende scoorden ze gemiddeld ook 4 doelpunten per wedstrijd, indrukwekkend!

Lazio

De afgelopen weken zat Lazio in een kleine vormdip, ze haalden slechts 6 op 15 in de Serie A en de blamage tegen Bayern deed geen goed aan hun zelfvertrouwen. Dit zou te maken kunnen hebben met de huidige vorm van Immobile. De Italiaanse spits die normaal altijd voor spektakel weet te zorgen staat al 6 wedstrijden droog. Een goede prestatie tegen Bayern kan voor vertrouwen zorgen!

Vuurwerk van minuut één?

Opvallend is dat in de wedstrijden van Bayern München al vroeg gescoord wordt, waardoor de matchen al snel in een stroomversnelling raken en dit voor aanvallend voetbal zorgt. Lazio heeft geen keuze en zal ook van in het begin van de wedstrijd met het mes tussen de tanden naar voor moeten trekken om zo snel mogelijk die 0-1 te maken. Zodat ze nog een kans hebben op kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

betFIRST geeft Bayern München 70% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt slechts 17% kans en grote underdog is Lazio met slechts 13% kans op een overwinning. Bij een overwinning van Bayern München krijg je slechts 1.37 keer je inzet. Maar in de laatste 6 wedstrijden van Bayern München werden steeds 2 of meer doelpunten in de eerste helft gescoord. Bayern München wint en over 1,5 doelpunten in de eerste helft, 2.45 keer je inzet bij betFIRST.

Lazio moet alles op alles zetten om te scoren en met Correa en Immobile in de spits zou dit toch moeten lukken. Aan de overzijde heb je één van de meest dodelijke voorhoedes met Lewandowski in de spits. Scoren beide teams? Dan krijg je 1.68 keer je inzet bij betFIRST.