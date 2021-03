Clement ziet veel potentieel bij Daniel Perez: "Hij heeft interessante kwaliteiten voor de toekomst"

Amper een maand nadat hij zijn eerste doelpunt scoorde voor Club NXT, scoorde Daniel Perez afgelopen maandag tegen AA Gent reeds zijn eerste doelpunt bij de hoofdmacht van Club Brugge. Volgens Philippe Clement kunnen ze in de toekomst nog veel plezier aan hem beleven.

Met een rake kopbal maakte Daniel Perez afgelopen maandag de vernedering van AA Gent compleet. De Buffalo's verloren met 0-4 in eigen huis van Club Brugge. Het was meteen ook het eerste doelpunt van de Venezolaan bij de Brugse hoofdmacht.

Integratie

Achteraf sprak Philippe Clement vol lof over zijn goudhaantje. "Hij is leergierig en ik ben ook onder de indruk van zijn integratie. Hij begrijpt goed Engels en spreekt het ook. Dat is niet evident voor iemand uit Zuid-Amerika, maar het is een groot voordeel. Hij zat meteen in de groep", vertelde de Club-coach.

Toekomstgericht

Clement ziet ook dat de kwaliteiten van Perez ook goed aansluiten bij de Brugse manier van voetballen: "Zijn grootste troeven zijn zijn werkkracht en het herkennen van de momenten om af te haken of diep te gaan. Dat is heel belangrijk voor het voetbal dat wij willen spelen. Hij is iemand met interessante kwaliteiten voor de toekomst."

Toch is de negentienjarige spits vooral een man voor de toekomst. De club wil met hem op lange termijn werken. "We zien veel potentieel in Daniel, net als in Badji. Als ze heel hard werken dan is hun potentieel voldoende om ooit uit te groeien tot de eerste spits van Club Brugge." Maar dat is nu nog niet aan de orde, momenteel staan ze nog achter Bas Dost in de pikorde. "Hij is onze eerste spits. Dat lijkt me ook logisch", aldus Clement.