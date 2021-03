Benteke gelukkig bij Crystal Palace: "Als ik mijn carrière beëindig, is het iets waar ik blij om zal zijn"

Christian Benteke staat er met Crystal Palace goed voor in de strijd tegen de degradatie. Ze staan elf punten boven de rode zone en bekleden een knappe elfde positie in het klassement. Benteke wist dit seizoen al vijf keer te scoren en ligt mee aan de basis van het succes.

Christian Benteke sprak zich gisteren uit op de site van Crystal Palace. In een interview werd er nog eens teruggekeken het doelpunt dat hij maakte op het veld van Brighton. Het was een cruciaal doelpunt in de 95ste minuut waarmee hij Crystal Palace drie belangrijke punten schonk. “We wisten dat het een belangrijke wedstrijd was voor ons allemaal, voor de fans en voor de club. Als je dan het winnende doelpunt voor je team te kan maken, dan voelt dat heel goed. Als ik mijn carrière als voetballer beëindig, is het iets waar ik blij om zal zijn. Ik zal fier zijn dat ik die goal heb kunnen maken", vertelde de Belgische spits over het doelpunt tegen Brighton.

Met vijf gemaakte doelpunten in de Premier League doet Benteke het nu al beter dan de afgelopen drie seizoenen. Daarop had de spits dit te zeggen: "Ik ben egoïstischer geworden in wat ik wil bereiken. Ik ben strenger voor mezelf en probeer mijn niveau continu te verbeteren. Ik probeer op het juiste moment op de juiste plek te staan". De laatste keer dat Benteke meer dan vijf keer raak trof in een seizoen dateert al van het seizoen 2016/17. De Belgische spits trapte toen vijftien keer raak.