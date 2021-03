Mbaye Leye onder de indruk van KRC Genk: "Qua voetbal staan zo op hetzelfde niveau als Club Brugge"

Vrijdagavond staat er met KRC Genk en Standard al een voorproefje van de bekerfinale op het programma. Ook hier zijn de belangen immens, voor de Rouches is het bijna de wedstrijd van de laatste kans om zich alsnog in de top acht te nestelen.

Mbaye Leye kan alvast op een ruime kern rekenen voor de confrontatie in Limburg. Geen coronagevallen, Collins Fai keert terug en ook Zinho Vanheusden stelt het goed tijdens zijn herstel. Goed nieuws dus, want er moet gewonnen worden in de Luminus Arena.

De trainer begint ook niet meteen te zweven na het behalen van de bekerfinale: “Er is geen euforie. We moesten ons kwalificeren voor de finale. Vrijdag moeten we winnen van KRC Genk, het is onze laatste hoop om in de top vier te komen. Het zal het einde van ons seizoen alvast bepalen”, klonk het op de persconferentie.

Hij had ook enkele mooie worden over voor zijn tegenstander en vergelijkt het elftal van John van den Brom met competitieleider Club Brugge: “Qua voetbal staan zo op hetzelfde niveau als Club. Verdedigende en aanvallende kwaliteiten. De backs van Genk lijken wel spitsen of zelfs vleugelspelers omdat ze vooraan staan. Het zal een zeer moeilijke wedstrijd voor ons worden, omdat zij voetballen.”