Pato scoort eerste treffer voor nieuwe club

Sinds de zomer zat Alexandre Pato zonder club tot Orlando City hem in februari een contract gaf tot het einde van 2021. De Braziliaanse vedette bedankte zijn nieuwe club meteen voor het vertrouwen door te scoren in een oefenwedstrijd tegen New York City FC.

Sinds midden februari speelt Alexandre Pato bij het Amerikaanse Orlando City. Vandaag namen ze het op in een vriendschappelijke wedstrijd tegen New York City FC. Pato wist meteen te scoren in een 2-0 overwinning voor zijn nieuw team. .@Pato maakte vandaag z’n eerste doelpunt voor @OrlandoCitySC in een vriendschappelijke 2-0 overwinning tegen @NYCFC! 😍 pic.twitter.com/17ITC7psnX — Thijs Vloebergh (@TVloebergh) March 18, 2021 De inmiddels 31-jarige Braziliaan speelde in zijn carrière voor AC Milan, Villareal en Chelsea. Bij Chelsea viel de Braziliaanse spits door de mand, hij speelde er slechts twee wedstrijden. Voor de nationale ploeg scoorde hij tien keer in 27 wedstrijden.