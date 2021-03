Peter Maes hoopt dat zijn ploeg dit weekend niet in actie moet komen: "We hebben er alles aan gedaan om het virus buiten te houden"

STVV speelt dit weekend een zeer belangrijk duel tegen Waasland-Beveren, maar de kans is bestaande dat de wedstrijd alsnog wordt uitgesteld. Er zijn namelijk verschillende spelers van de Kanaries besmet met het coronavirus.

Ook Peter Maes, de trainer van STVV, is besmet. Bij Radio 2 legt hij dan ook uit dat hij hoopt dat de wedstrijd wordt uitgesteld. "De voorbereiding is serieus verstoord en er zullen heel wat basisspelers er niet bij zijn. Ik hoop dan ook dat we zaterdag niet moeten spelen", staat te lezen bij Sporza.

Het coronavirus heeft de ploeg stevig in haar greep. "Het is zuur, want we hebben er alles aan gedaan om het virus buiten te houden. Het is moelijk om te zeggen hoe het komt dat we er nu mee te maken krijgen. Het is jammer, want het is net 'money time' in het seizoen", aldus de trainer van STVV.