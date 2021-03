Ajax maakt naam en faam in Europa: "Dit is een slechte loting, zwaarst mogelijke tegenstander"

Vrijdagmiddag werd er geloot voor de kwartfinales in de Champions League én Europa League. En dat betekende ook dat enkele ploegen toch niet helemaal tevreden waren met hun tegenstander.

In de Europa League kwam de kraker tussen AS Roma en Ajax uit de bokaal, een zeer mooie affiche. De Ajacieden stonden twee jaar geleden ei zo na nog in de Champions League finale en AS Roma schakelde enkele jaren terug nog Barcelona uit in de Champions League met hun eigen remontada.

De Italiaanse pers beseft dat Ajax een zware tegenstander is voor AS Roma. "Het is een van de meest prestigieuze teams uit de geschiedenis van het Europese voetbal", klinkt het bij La Repubblica.

BIj La Gazzetta dello Sport hebben ze al een kleine doorlichting gedaan van de selectie van Ajax en weten ze wie Roma in de gaten moet houden. "Neres en Tadic zijn de sterren. Maar wat dan met de 18-jarige Gravenberch? Die heeft pas een geweldige toekomst voor zich", weten ze.

AS Roma zal alvast een oude bekende terugzien in de dubbele confrontatie aangezien doelman Maarten Stekelenburg bij Ajax tussen de palen staat. De 38-jarige doelman vervangt Onana die geschorst is vanwege dopinggebruik en speelde bijna 10 jaar geleden nog in de Italiaanse hoofdstad.