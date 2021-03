Topper tussen Ajax en AS Roma in kwartfinales Europa League, Manchester United neemt het op tegen Granada

Ook in de Europa League is er deze middag geloot voor de kwartfinales. Zo neemt Ajax het op tegen AS Roma. De winnaar van dit duel zal het in de halve finales opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Manchester United en Granada.

In de Europa League kennen de ploegen hun tegenstanders voor de kwartfinales. De topaffiche is een wedstrijd tussen Ajax en AS Roma. Manchester United neemt het op tegen het Spaanse Granada. In de halve finales neemt Ajax of AS Roma het op tegen Manchester United of Granada. Arsenal neemt het in haar kwartfinale op tegen Slavia Praag terwijl Tottenham-killer Dinamo Zagreb het zal opnemen tegen Villareal. Ook de winnaars van deze duels komen tegenover elkaar in de halve finales.