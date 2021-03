Lang de meest waardevolle speler van onze competitie: "Het zou goed kunnen dat er morgen iemand 30 miljoen euro op tafel legt"

Noa Lang is sinds de update van gisteren de meest waardevolle speler uit de Jupiler Pro League volgens Transfermarkt.be. Zijn marktwaarde ligt volgens de site op 20 miljoen euro. Hugo Broos haalt de loftrompet voor de Nederlandse flankaanvaller boven.

Noa Lang is bij Club Brugge aan een knap eerste seizoen bezig. In 21 wedstrijden in onze competitie kon hij al twaalf doelpunten maken en deelde hij ook zeven assists uit. Ook in de Champions League kon Lang scoren en een assist geven. Die prstaties zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Volgens Transfermarkt.be is Noa Lang nu de meest waardevolle speler in onze competitie met een marktwaarde van 20 miljoen euro. Paul Onuachu en Charles De Ketelaere vervolledigen de top drie van meest waardevolle spelers.

Hugo Broos begrijpt dat Lang de hoogste marktwaarde toegestempeld krijgt in onze competitie: "Noa Lang is iemand die heel snel zijn stempel gedrukt heeft bij Club. Als hij naar Brugge kwam was er nog enig voorbehoud, maar dat speelde hij de afgelopen maanden van zich af. Onmiddellijk bewees hij wat zijn kwaliteiten zijn en waartoe hij in staat is. Zijn goede periode wordt beloond met een verhoging van zijn waarde, zo gaat dat in voetbal". Toch twijfelt Broos of Noa Lang effectief zoveel waard is: "Of hij nu al 20 miljoen waard is, dat is natuurlijk voor discussie vatbaar. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod, maar ook zijn potentieel draagt mee aan het hoge prijskaartje. Het zou goed kunnen zijn dat er morgen iemand 30 miljoen op tafel legt voor Lang".

Broos heeft ook lovende woorden voor Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe: "Het is zo dat er bij Club Brugge een hoop spelers rondlopen met een hoge marktwaarde. Dat bewijst nog maar eens dat Mannaert en Verhaeghe de laatste jaren enorm goed werk leveren wat betreft het aantrekken van spelers. Met Lang deden ze echt een schot in de roos".