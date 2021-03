Kompany over Trebel, Ashimeru en andere wintertransfers: "Met nul euro ga je geen spelers vinden die vijf keer beter zijn dan Verschaeren"

De klap van de bekeruitschakeling kwam hard aan bij Anderlecht. Vincent Kompany heeft een paar knopen door te hakken. De roep om Adrien Trebel te laten starten wordt ook steeds groter. Kompany wou er wel een boompje over opzetten.

De middenvelder brengt naast zijn voetbaltechnische kwaliteiten immers ook leidersschap en grinta. Zaken die we dit seizoen misten bij paars-wit. "Goh, Trebel brengt ons zeker meer ervaring bij. Maar ik heb dit seizoen iedereen kansen gegeven. Als Adri invalt zoals zondag kan hij ook iets betekenen voor ons. Om een match te doen keren of een resultaat te behouden. Ervaren spelers zijn zeldzaam bij ons, maar Sambi en Cullen zijn ook belangrijk", aldus Kompany.

De vraag is of wintertransfers als Bruun Larsen en Diaby dan zoveel meer bijbrengen? Het devies dat ze pas in de winter zijn aangekomen, kan toch niet blijven gelden? "Hou er rekening mee dat we zelfs geen oefenkamp hebben kunnen doen hé. We zijn met geen middelen de wintertransferperiode ingegaan. Als je met nul euro gaat winkelen zou het raar zijn dat je spelers vindt die vijf keer beter zijn dan El Hadj, Lokonga of Verschaeren. En ze hebben nu eenmaal tijd nodig."

Ik wil behouden wat goed is en van daaruit offensief verbeteringen aanbrengen

Dat zegt Kompany ook al weken over Majeed Ashimeru, maar die is dan weer volledig uit beeld verdwenen. En - in tegenstelling tot wat beweerd wordt - is hij wel degelijk helemaal fit. "Ik zoek oplossing. Ik probeer te behouden wat goed is en van daaruit verbeteringen aan te brengen. We hebben met deze jonge ploeg de beste verdediging en dat wil ik houden. Offensief moet het beter, maar ik ga ook niets goeds wegsmijten om een mirakel te vermijden. Ik ben wel bereid te veranderen om offensief te verbeteren."