Roberto Martinez haalt na lange afwezigheid Adnan Januzaj opnieuw vanonder het stof

Interlandvoetbal staat opnieuw voor de deur. De Rode Duivels trappen hun WK-kwalificatie op gang met een thuiswedstrijd tegen zwarte beest Wales. Bondscoach Roberto Martinez maakte alvast zijn selectie bekend. Daarin enkele nieuwkomers, maar ook opnieuw de naam van Adnan Januzaj.

Op het WK in Rusland liet het voormalig wonderkind nog eens een vleugje van zijn talent zien met een fraai doelpunt tegen Engeland. Het leverde groepswinst op, maar vooral een mooi parcours met onder meer een stunt tegen Brazilië.

Sindsdien is het muisstil omtrent Adnan Januzaj. Het was ondertussen ook al geleden van september 2019 dat hij de selectie in Tubeke nog eens kon vervoegen. De 26-jarige flankaanvaller is er van overtuigd dat hij met zijn elke kwaliteiten elke ploeg iets kan bijbrengen. De bondscoach had nog een gouden raad in huis, maar gunt hem opnieuw een kans.

Exit in het Baskenland?

Roberto Martinez vindt dat hij niet genoeg in actie komt bij zijn werkgever. Daarin heeft de bondscoach helemaal gelijk. Januzaj schommelt in het Baskenland namelijk tussen bank en basis. Hij lijkt weinig te kunnen imponeren in La Liga, maar toch hoopt Real Sociedad de komende weken het contract van hun 12-voudig international te verlengen.

Het bestuur probeert zelfs een extra financiële bijdrage te leveren, maar volgens het Spaanse AS lopen de onderhandelingen moeizaam. Adnan Januzaj twijfelt aan zijn rol in het elftal en daarom heeft zijn manager extra bedenktijd gevraagd om ook de andere opties die op tafel liggen te bekijken. Al blijft de club er van overtuigd dat hij volgend jaar in het blauw met wit gestreepte shirt pronkt.

Pupil van Alex Ferguson

Het voormalig jeugdproduct van FC Brussels en RSC Anderlecht kwam dit seizoen 17 keer in actie en staat met zijn club in de stand op een mooie vijfde plaats. Het blijft een aangename speler om naar te kijken. Hij kan een tegenstander simpel voorbijgaan en heeft een heerlijke linkervoet, maar botst op één groot pijnpunt: statistieken. Ook dit seizoen blijft hij steken op amper twee doelpunten en evenveel assists. Te weinig voor een offensief ingestelde speler.

Het begon nochtans allemaal zo goed. De jonge snaak kreeg bij Manchester United het vertrouwen van de legendarische Sir Alex Ferguson en mocht onder David Moyes voor het eerst minuten verzamelen in de Premier League.

Nog geen twee maanden later startte hij op het veld van Sunderland voor het eerst in de basis. The Red Devils kwamen op achterstand, maar de toen nog maar 18-jarige Januzaj boog de achterstand met twee doelpunten alsnog om (1-2). De voetbalwereld lag letterlijk aan zijn voeten. De Belg met Albanese roots nam nadien zelfs het nummer elf van het gestopte clubicoon Ryan Giggs over.

Gebroken huwelijk

Onder Louis van Gaal kwam er een einde aan het droomhuwelijk. De Rode Duivel kreeg geen kansen meer in het eerste elftal en moest elders op zoek naar speelminuten, maar hij kwam steeds dieper in de vergeetput terecht.

Het zorgt nog steeds voor frustraties. Onlangs nam hij zijn Nederlandse trainer bij ESPN nog op de korrel: "Louis zette in op ervaring. Hij was altijd boos, zelfs bij een slechte pass begon hij op je te roepen. Niet alleen bij mij, maar ook bij de andere jonge jongens. Kijk maar naar Memphis Depay die nu het verschil maakt bij Olympique Lyon."

Na een mislukte passage bij Dortmund kwam het toptalent tijdelijk bij Sunderland terecht. Daar werd hij na een pijnlijke degradatie zelfs uitgefloten door de eigen aanhang.

Ondertussen is Adnan Januzaj al aan zijn vierde seizoen in La Liga bezig. Hij lijkt zijn spelplezier helemaal teruggevonden te hebben, maar zijn stempel op het elftal drukken? Dat lukte nog niet. Ondanks zijn 26-jarige leeftijd is hij toch al acht jaar actief op het hoogste niveau. De ex-speler van Manchester United wachtte geduldig zijn kans af en krijgt die nu ook door de blessure van Eden Hazard. Volgt ook het EK?