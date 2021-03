"Ik werd gepolst door hen, maar ik zei neen": Jos Donvil had héél andere weg kunnen inslaan én laat zich uit over situatie Kompany

Jos Donvil is vanaf 1 april de nieuwe CEO van RSC Anderlecht. Hij heeft zich ondertussen uitgelaten over een aantal heikele thema's. Daarbij kwam ook Vincent Kompany ter sprake. En ... bijna was hij niet eens bij paars-wit begonnen.

Jos Donvil werd namelijk ook gepolst door ... Bpost, dat hem als CEO ad interim wilde aanstellen. Donvil is niet-uitvoerend bestuurder bij het bedrijf. "Ik ben daarvoor gepolst, dat klopt. Maar ik heb neen gezegd", aldus Donvil bij Het Nieuwsblad. "Ik wil mijn job bij Anderlecht heel lang uitoefenen." Kompany De nieuwe CEO liet zich ook meteen uit over de situatie van Vincent Kompany bij paars-wit: "Hij is heel intelligent en staat open voor de imput van mensen", klonk het bij Sporza. "Maar hij is niet onaantastbaar, neen. Maar we zitten niet in het stadium dat we aan hem twijfelen. Onze intentie is om met hem door te gaan. Hij denkt aan de club, dat is een verschil met andere trainers."