Leandro Trossard opnieuw matchwinnaar met fraai doelpunt en een assist in kelderkraker tegen Newcastle United

Leandro Trossard is zich stilletjes aan onmisbaar aan het maken bij Brighton. Vorige week kroonde hij zich met het winnende doelpunt tegen Southampton tot matchwinnaar, maar ook in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Newcastle United eiste de Rode Duivel de hoofdrol op.

Zaterdagavond stond er de belangrijke kelderkraker tegen Newcastle United op het programma. Beide ploegen staan maar nipt boven de degradatiestreep en hoopten met een driepunter extra ademruimte onderin te creëren. De 26-jarige flankaanvaller zat nog steeds op zijn roze wolk.

Sinds nieuwjaar verkeert Leandro Trossard in bloedvorm. Hij ging opnieuw door op hetzelfde elan en bracht zijn ploeg vlak voor rust met een fraaie treffer op voorsprong. De Limburger sneed knap naar binnen en plaatste de bal in de verste hoek.



Nauwelijks zes minuten later bediende hij ook ploeggenoot Danny Welbeck, die op zijn beurt de dubbele voorsprong op het bord zette. Nadat ook de veilige 3-0 op het bord stond werd onze landgenoot door zijn trainer getrakteerd op een “applausvervanging”.

The Seagulls doen een gouden zaak in het klassement. Ze nemen nu zes punten afstand van de degradatiezone, maar mogen daar ook een ijzersterke Leandro Trossard voor bedanken. Hij solliciteert nu toch echt naar een basisplaats bij de Rode Duivels.